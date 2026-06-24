Sarroch si prepara ad accogliere la quinta edizione del Trofeo Città di Sarroch, appuntamento ormai consolidato nel panorama pugilistico regionale, in programma il 27 e 28 giugno negli ex campi da tennis di via Al Mare.

L'evento, organizzato dall'Accademia Pugilistica Sarroch con il patrocinio del Comune di Sarroch, della Regione Sardegna e della Federazione Pugilistica Italiana, richiamerà atleti provenienti da tutta l'Isola per una due giorni all'insegna dello sport, della passione e dello spettacolo.

Il programma prenderà il via venerdì alle 20 con una serata dedicata ai match di pugilato dilettantistico. Sul ring saliranno numerosi pugili agonisti per una serie di incontri che promettono spettacolo e agonismo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta da Diretta Sport e sarà accompagnata dall'intrattenimento musicale di DJ Fras.

Sabato, a partire dalle 19,30, spazio invece alle fasi regionali dello Sparring-Io, il progetto federale dedicato ai giovani atleti che punta a favorire la crescita tecnica e sportiva dei pugili in un contesto educativo e formativo. Anche in questa occasione non mancherà l'accompagnamento musicale con DJ set.

Complessivamente saranno oltre 60 gli incontri in programma tra categorie agonistiche e giovanili, numeri che confermano la crescita della manifestazione e il ruolo sempre più centrale che il Trofeo Città di Sarroch sta assumendo nel movimento pugilistico sardo.

L'evento rappresenta non solo un'importante occasione sportiva, ma anche un momento di aggregazione per il territorio, capace di coinvolgere famiglie, appassionati e semplici curiosi in un'atmosfera di festa e condivisione.

© Riproduzione riservata