Oltre 12 ore di lavoro. Sono le operazioni in corso sulla strada statale 131, all’altezza di Villagreca, dove nella notte si è ribaltato un tir. La Carlo Felice è stata chiusa direzione Cagliari, mentre verso Sassari si è provveduto a istituire un doppio senso di marcia momentaneo – nel tratto interessato – con delle brevi chiusure al traffico totali avvenute in occasione dei movimenti della gru. La rimozione del mezzo è stata completata poco dopo le 17, ma la riapertura della strada avverrà soltanto una volta concluse le operazioni di ripristino del guardrail, che è stato sfondato dal tir e deve essere sostituito.

Video di Ignazio Pillosu

Il traffico procede, ma molto a rilento soprattutto in direzione Sassari. Fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code, con la circolazione che in alcuni momenti della giornata è andata in tilt. È consigliato evitare la zona, anche se la stessa viabilità alternativa sulle strade limitrofe ha fortemente risentito dell’aumento della circolazione.

Il tir ribaltato in mezzo alla 131 a Villagreca

L'incidente è avvenuto alle 4.30 all'altezza del bivio che porta a Villagreca, al chilometro 29 della 131. Si è trattato di un camion frigorifero, di proprietà di una ditta di trasporti del Nord Sardegna, con al al suo interno frutta e verdura. Il conducente, rimasto ferito in maniera lieve, ha perso il controllo del tir e ha invaso la cunetta laterale. È poi finito in una scarpata e si è rovesciato.

La zona della strada statale 131 dove si è verificato l'incidente col tir ribaltato all'altezza di Villagreca (foto Angelo Cucca)

Sul posto sono intervenute, per diverse ore, le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico. L’obiettivo è riaprire la strada in tempi brevi e ripristinare la circolazione regolare in entrambi i sensi di marcia.

Le operazioni di rimozione del tir ribaltato sulla 131 a Villagreca (foto Angelo Cucca)

