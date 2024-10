Una notte ad alta tensione sulla Statale 131, all’altezza di Nuraminis: un gruppo di manifestanti ha bloccato a lungo il passaggio dei Tir che trasportavano le pale verso l’Iglesiente, mentre un imponente schieramento di forze dell’ordine cercava di mettere ordine.

Il presidio è scattato intorno alla mezzanotte: il transito del convoglio è stato preannunciato da un’ordinanza dell’Anas che bloccava il traffico nelle ore notturne, proprio per consentire il viaggio delle pale e delle torri.

Un primo camion è andato dritto senza problemi, ma all’arrivo del secondo i manifestanti si sono piazzati in mezzo alla carreggiata creando uno scudo umano. Uno di loro è stato portato via di peso dai carabinieri presenti sul posto, ma gli altri non si sono spostati e sono rimasti davanti alla motrice.

Sono iniziate le trattative con militari e agenti di polizia, ma il picchetto non è stato tolto. Sono anche piovuti numerosi insulti verso uno degli autisti dei mezzi pesanti.

Mentre la notte veniva rischiarata dai lampeggianti, sono trascorse le ore. Così tante che, con i mezzi bloccati in mezzo alla Statale, è scaduta l’ordinanza di interdizione della circolazione a tutto il resto dei veicoli.

Gli agenti della Polizia stradale hanno illuminato la zona con delle torce, per cercare di rendere più sicuro il transito: per fortuna a quell’ora – erano giù trascorse le 3 – il volume di traffico era minimo. Solo intorno alle 4 i manifestanti hanno mollato la presa e le torri eoliche hanno potuto riprendere il viaggio verso la zona di installazione.

