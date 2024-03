Blitz a Teulada dei carabinieri forestali del Nipaaf di Cagliari, che in seguito a un’ispezione hanno messo i sigilli a un ristorante situato proprio di fronte al mare, nella zona di Capo Malfatano.

I militari hanno infatti accertato che la struttura era priva di titolo autorizzativo che ne giustificasse la realizzazione, in un’area di grande pregio naturalistico e sottoposta vincolo. Una mancanza – sottolinea l’Arma – che ha fatto dunque venire meno la concessione demaniale in capo al titolare per l’occupazione dell’area.

Violato anche l’obbligo di smantellare la struttura al termine del periodo balneare, disposizione finalizzata alla tutela del paesaggio naturale e invece non rispettata «con grave pregiudizio – scrivono gli inquirenti – sull’ecosistema costiero e sul paesaggio».

Per questo, al termine del controllo, è scattato il sequestro della struttura e la conseguente denuncia del titolare della cooperativa – residente nel Cagliaritano - che gestiva l’attività.

