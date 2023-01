Quattro giovani di Teulada per un anno in Comune come volontari del Servizio civile universale. C’è tempo sino al 10 febbraio per presentare le domande che permettono di prendere parte a uno dei tre progetti ideati dal Comune per le ragazze e i ragazzi di Teulada.

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni ed essere cittadini europei, oppure non comunitari ma comunque residenti in Italia. L’impegno richiesto per il progetto è di 1.145 ore: ogni volontario percepirà un compenso mensile di 444 euro.

Il primo progetto si intitola “Il servizio civile a sostegno delle persone fragili”, e punta a migliorare la qualità dei servizi assistenziali rivolti ad anziani e persone con disabilità.

Il secondo, “Volontari nei percorsi educativi dedicati a minori e giovani”, si concentrerà sull’obiettivo di potenziare i servizi educativi, scolastici e di orientamento per minori e giovani. Con il progetto “Eventi, costumi e tradizioni. Diffondiamo la cultura e il piacere della lettura”, si cercherà di favorire la diffusione della cultura nel territorio.

