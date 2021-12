Un piccolo quantitativo di droga è stato sequestrato dai poliziotti della Penitenziaria all’interno dell’istituto per Minori di Quartucciu. Gli agenti l’hanno recuperata quando i familiari di uno dei ristretti sono entrati nella struttura per incontrare il loro parente. Lo stupefacente era in uno dei bangi.

La vicenda viene commentata da Roberto Melis, segretario nazionale del sindacato autonomo Pol.Giust, che si complimenta con i colleghi per la proficua operazione, “a dimostrazione che la polizia penitenziaria - scrive in una nota - non deve essere citata solo per quei pochi eventi negativi, ma andrebbe ricordata quotidianamente per tutte le attività come questa”.

(Unioneonline/s.s.)

