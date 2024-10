Aveva rimosso i dispositivi di sicurezza di alcuni capi di abbigliamento, del valore di circa 100 euro, per poi nasconderli all'interno di uno zaino. Ma il tentativo di furto non è andato a buon fine per ventiduenne di origine tunisina, che è stato immediatamente rintracciato e arrestato in flagranza del reato di furto aggravato. È avvenuto ieri sera nel centro commerciale Carrefour di Quartu Sant'Elena, con l'intervento da parte dei carabinieri di Monserrato.

Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, al momento del tentato furto provava ad allontanarsi dal negozio: aveva superato le barriere antitaccheggio, senza pagare i vestiti. I suoi movimenti avevano però insospettito il personale della vigilanza, che ha avvisato i carabinieri. Una volta ritrovata, la merce è stata restituita al centro commerciale.

L'arrestato ha passato la notte in cella nella stazione dei Carabinieri di Monserrato, dove è stato portato per l'identificazione. Ora si trova davanti al giudice per il rito direttissimo ed è in attesa delle misure nei suoi confronti.

