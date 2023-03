Un incontro per illustrare agli agricoltori della Trexenta le importanti novità entrate in vigore con la riforma della politica agricola comunitaria (Pac).

Domani, martedì 14 marzo, a partire dalle 10.30 nella sala convegni Sa Ziminera a Selegas si terrà l’incontro divulgativo “La nuova politica agricola comune: la programmazione Pac 2023-2027”.

L’iniziativa è promossa dall’agenzia Laore con l’obiettivo di fare chiarezza sulle differenze tra i pagamenti per titoli (i diritti legati agli ettari di terra coltivata) previsti dal vecchio regime e dal nuovo regime.

Si tratta di un incontro analogo a quello tenuto nei giorni scorsi a Guasila, al quale avevano partecipato numerosi imprenditori agricoli, allevatori e coltivatori diretti della zona. Dopo i saluti del sindaco Alessio Piras interverranno gli esperti di politiche agricole comunitarie Paola Ugas (“Attività del servizio di sviluppo rurale del territorio”) e Tommaso Bretza (“La nuova Pac: programmazione”). Seguirà la possibilità da parte dei presenti di rivolgere domande ai tecnici Laore, per eventuali chiarimenti e per approfondire i temi dell’incontro.

La nuova Pac pone nuovi limiti all’utilizzo dei mezzi tecnici in agricoltura, ai fini della salvaguardia ambientale, e lega al contempo la stessa possibilità di erogare gli aiuti nella loro interezza al rispetto delle principali norme europee sui rapporti di lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’incontro di Selegas si parlerà anche del futuro dell’agricoltura e in particolare delle opportunità offerte dai Primi insediamenti (gli investimenti rivolti ai giovani imprenditori) e dai premi aggiuntivi della Comunità europea per gli agricoltori dai 18 ai 40 anni.

Passeranno in rassegna anche le opportunità di cofinanziamento degli investimenti, sempre più legate al tema dell’aggregazione, dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

