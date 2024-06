Svaligiavano le auto dei turisti in sosta nelle più belle spiagge della costa sud-orientale della Sardegna, da Quartu a Villaputzu, passando per Villasimius, Castiadas e Muravera. Dopo una lunga attività investigativa è stata sgominata una banda di ladri: tre persone, già note alle forze dell’ordine per la stessa tipologia di reato. In manette un 23enne e un 25enne nati a Torino ma residenti a Quartu e un 40enne, nato in Bosnia-Erzegovina ma residente a Cagliari.

Il trio è stato individuato dopo un attento studio dei loro movimenti, grazie anche al supporto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei cittadini. I Carabinieri, incrociando i dati, hanno individuato il veicolo usato per gli spostamenti: una Peugeot 208. La macchina è stata fermata sulla statale 125 var, verso Cagliari, dai militari del Radiomobile di San Vito.

Dopo la perquisizione del mezzo sono stati trovati, oltre a diversi strumenti usati per lo scasso, anche oggetti di lusso tra cui contanti, profumi, tablet, abiti firmati, corone della Repubblica Ceca e franchi svizzeri. Parte della refurtiva è stata già riconosciuta da alcuni turisti, permettendo di ricollegarla ad almeno tre furti perpetrati durante la giornata e le denunce degli sventurati hanno consentito di arrestare i tre uomini, che ora si trovano in carcere a Uta in attesa delle decisioni della magistratura.

(Unioneonline/v.f.)

