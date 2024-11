Aula consiliare “Piero Loddo” di Muravera gremita in ogni ordine di posti questo pomeriggio, sabato 16 novembre, per la presentazione del progetto Dolcemente, un'iniziativa di supporto psicologico rivolta a chi convive con il diabete e ai loro bpromossa dall'associazione Diabete Zero Odv.

L'incontro, moderato dal vicesindaco Cristiana Sogliano, ha visto gli interventi di Francesco Pili, presidente di Diabete Zero Odv, del diabetologo Roberto Seguro, dell'infermiera con funzioni organizzative delle professioni sanitarie del distretto sociosanitario 4 del Sarrabus-Gerrei, Tatiana Lai, della consigliera comunale con delega alla Sanità Roberta Laconi, della psicologa e referente locale del progetto Cinzia Angius, del medico dello sport Damiano Valerio Mattana e della dietista volontaria Lucina Corgiolu.

“Dolcemente” offre cinque incontri gratuiti di supporto psicologico individuale per ogni paziente e familiare, con colloqui condotti da un team di sei psicologhe specializzate nelle problematiche legate al diabete. I servizi, erogati sia in presenza nelle sedi regionali che online, mirano a fornire supporto emotivo e strategie per affrontare al meglio le difficoltà quotidiane legate alla gestione della malattia.

Durante l'incontro è stata sottolineata l'importanza del lavoro di rete tra le istituzioni locali, i professionisti sanitari e le associazioni coinvolte.

