Dopo il successo delle ultime serate estive, “Summer Is Back” ritorna venerdì 19 settembre con una serata tutta dedicata al blues, i suoi suoni caldi e coinvolgenti, il vino di qualità e l’atmosfera unica della Via del Mare, trasformata ancora una volta in un palco a cielo aperto.

Dalle 21 alle 24, la musica dal vivo animerà i locali lungo la via, in una serata che mescola ritmi, sapori e socialità.

Il programma musicale della serata. Il Wine Bar MQ dalle 21 alle 23 ospiterà Zack, da Malz, dalle 21 alle 23 si esibiranno i Williboy Taxi & Vittorio Pitzalis, nella Vineria Girò dalle 21 alle 23 ci sarà la Bad Blues, infine da Kremet, dalle 22 alle 24 Mr Linea.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Sardegna, il 19 e 26 settembre sarà possibile degustare tutti i vini delle cantine protagoniste dell’edizione 2025 di Summer Is Back, in un itinerario enologico pensato per valorizzare le eccellenze del territorio.

Saranno presenti anche le associazioni che hanno animato tutte le tappe precedenti della rassegna, pronte ad accogliere grandi e piccoli con attività e laboratori creativi.

L’appuntamento si rinnova venerdì 26 settembre, con la stessa formula vincente ma un cambio di colonna sonora: il protagonista sarà il rock, per chiudere in bellezza una stagione che ha fatto battere forte il cuore della città. Da Girò, dalle 20 alle 23 si esibirà Mister Fantasy, dalle 21 alle 23, Malz e Millenium Q ospiteranno rispettivamente l’Ultrasound Acustic duo e il JustIn Case duo, dalle 22 alle 24 da Kremet ci sarà Alessio Meloni One Man Band – Alessio Meloni.

Ma il lavoro del Centro Commerciale Naturale La Via del Mare non si esaurisce con Summer Is Back. Il CCN è già proiettato al futuro e si prepara a ospitare, dopo Gavoi, la quarta edizione di “Esperienze e Suoni d’Acqua”, che approda per la prima volta a Quartu, nello straordinario scenario del Parco di Molentargius, dal 10 al 12 ottobre 2025.

Un weekend immersivo tra acqua, terra e aria, con attività per tutte le età: trekking naturalistici, arrampicata, escursioni in kayak, laboratori del sale, mongolfiera e concerti indimenticabili al tramonto.

L’evento è organizzato dall’Associazione BAETORRA, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna – @visit.sardinia.

Inoltre, dal 17 al 19 ottobre Quartu ospita nel suo Palazzetto dello Sport, il Muay Thai Sardinia, il più grande evento di Muay Thai in Sardegna.

“Abbiamo voluto regalare a Quartu un’estate ricca di emozioni – commenta Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare – e ora, con orgoglio, portiamo avanti questa energia anche in autunno. Summer Is Back si conferma non solo una rassegna culturale e musicale, ma un vero motore di partecipazione e valorizzazione territoriale. Con “Esperienze e Suoni d’Acqua” ci apriamo a nuove sfide, coinvolgendo ancora una volta cittadini, turisti, artisti e produttori locali e festeggeremo il terzo compleanno del Ccn La Via Del Mare. La finestra internazionale rimarrà aperta anche nei giorni successivi grazie al Muay Thai Sardinia 2025 che ospiteremo nel nostro Palazzetto dello Sport con ricadute importanti per la nostra economia locale”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata