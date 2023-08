Nell’ambito della rassegna Estate Suellese promossa da Pro loco e Comune, si è tenuta a Suelli la manifestazione "Letture sotto le stelle” ideata e organizzata dall’Università della Terza età della Trexenta.

I partecipanti si sono cimentati con letture e citazioni a partire da Fabrizio De André, recitando poesie di Marcello Serra (Premio Grazia Deledda, scrittore, saggista e giornalista de L'Unione Sarda), Walt Whitman, Pablo Neruda e Trilussa. «Da principianti ci siamo messi in gioco umilmente, senza grandi aspettative, per aggregare, coinvolgere le persone in una serata di mezza estate, per svegliare i poeti e gli animi assopiti», ha detto il presidente dell’Università Trexentese Antonello Melis, che ha fortemente voluto la serata dedicata alla cultura e alla lettura in piazza. «L’obiettivo di iniziative di questo tipo è promuovere la socializzazione, consentire alla comunità di condividere la condivisione del sapere, dei progetti e delle esperienze», conclude Melis.

La serata ha riscosso un ottimo successo, tanto da convincere gli organizzatori a pensare a nuove iniziative dello stesso tipo. L’associazione è nata per promuovere la cultura e incentivare l'inserimento dei meno giovani nella vita sociale e culturale del territorio. Il programma dell’Estate Suellese va avanti con la Notte di San Lorenzo, Calici Sotto le stelle, il Family Game e la seconda edizione del Torneo di Murra.

