Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture e la modernizzazione della zona industriale di Suelli. «Dopo la sostituzione dei punti luce esistenti con un moderno impianto di illuminazione a risparmio energetico, abbiamo realizzato i nuovi asfalti per rendere maggiormente accessibile e sicura la viabilità nell’area per gli insediamenti produttivi», dice il sindaco Massimiliano Garau.

Oltre alla posa in opera del manto stradale, sono stati realizzati i marciapiedi ed è stata installata la nuova segnaletica orizzontale e verticale. L’obiettivo da perseguire per l’amministrazione comunale di Suelli è evidente: con la valorizzazione dell’area sarà più semplice scommettere sulle potenzialità del polmone produttivo del piccolo centro nel cuore della Trexenta. Verranno inoltre sistemate le aiuole, realizzate alcune aree verdi, resi più agibili e sicuri marciapiedi e rotatorie.

Attualmente nell’area Pip al confine tra Suelli e Senorbì (nella stessa area convivono gli insediamenti produttivi di entrambi i centri della Trexenta) trovano spazio diverse attività produttive. I titolari, alcuni veri e propri pionieri della piccola e media industria trexentese, attendevano da tempo un energico rinnovamento delle infrastrutture.

