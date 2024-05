È durata oltre otto ore l'autopsia sui corpi di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i sub di 56 e 60 anni dispersi al largo di Villasimius e poi ritrovati privi di vita a 100 metri di profondità vicino al relitto del piroscafo San Marco affondato nel 1941.

Gli accertamenti effettuati dal dottor Roberto Demontis, il medico legale incaricato dalla Procura, hanno confermato che i due sono morti per annegamento ma non hanno spiegato, almeno per il momento, se uno dei due ha avuto un malore. Per questo bisognerà attendere i risultati degli esami istologici che potranno dare altri elementi utili a comprendere cosa è accaduto durante l''immersione dei due sommozzatori esperti.

Ulteriori elementi arriveranno dall'analisi delle attrezzature che i due indossavano e in particolare il computer da polso che potrebbe aver registrato eventuali malfunzionamenti del miscelatore delle bombole.

