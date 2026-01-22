Impossibilitati a uscire di casa per il torrente di Piscina Nuxedda ancora "grosso", marito e moglie hanno ricevuto i farmaci richiesti. Li hanno consegnati nelle loro mani i barracelli i Maracalagonis.

Anche oggi nelle campagne del paese sono emersi ulteriori danni, tante le strade rimaste danneggiate dal nubifragio dei giorni scorsi. E sono stati necessari interventi di soccorso, per via delle strade impraticabili.

Un altro a Baccu Mandara: «Oggi – riferisce la sindaca Francesca Fadda - siamo riusciti con i nostri mezzi superare un corso d'acqua e a portare alcune persone in ospedale dove dovevano fare delle cure. Nei prossimi giorni provvederemo a richiedere formalmente alla Regione le risorse necessarie per far fronte agli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza, attraverso l’adozione di una delibera di richiesta di riconoscimento dello stato di calamità già deliberata e di una ordinanza urgente».

© Riproduzione riservata