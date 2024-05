Nuove piogge, nuovi avvallamenti e vecchi problemi per il Comune di Quartucciu. Insomma la storia si ripete sempre e uguale se si parla di buche stradali: una vecchia piaga urbana che colpisce con sempre più frequenza più parti della città. Le precipitazioni delle ultime settimane, infatti, hanno notevolmente peggiorato le condizioni dell'asfalto nelle principali strade cittadine, che mostrano tutti i loro acciacchi.

Dopo la buca rattoppata in via Domusnovas, per il settore lavori pubblici, arriva una grana: in via Cesare Serra, quasi adiacente all’angolo con via Nazionale, si sta aprendo una nuova voragine proprio al centro della carreggiata. «Un avvallamento che è una trappola soprattutto per i mezzi a due ruote», spiega un residente che ha assistito alla caduta di un giovane in sella al suo scooter, «fortunatamente senza gravi conseguenze, ma quando si svolta a destra non si ha proprio il tempo vederla e tutti ci finiscono dentro senza avere il tempo di evitarla».

Purtroppo le strade interne con buche e avvallamenti o rattoppate non sono poche e, certamente, rappresentano per Quartucciu un biglietto da visita poco lusinghiero. «Farà verificare anche questa strada, come nostra abitudine interveniamo per la sicurezza dei nostri concittadini», è il commento secco dell’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda.

