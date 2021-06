Servono quattro milioni per completare la Mandas-Gergei, l’importante collegamento tra il paese dell’alta Trexenta e il piccolo centro del Sarcidano. Per ottenere i soldi necessari a realizzare l’opera questa mattina le due Giunte comunali si sono riunite in una seduta congiunta convocata dai sindaci Umberto Oppus (Mandas) e Rossano Zedda (Gergei) proprio nell'area di confine tra i paesi.

"È importante intervenire subito, se si lascia passare del tempo rischiamo di trovarci dinanzi una nuova e inaccettabile incompiuta”, ha detto il primo cittadino di Mandas. Si tratta di un percorso di circa 2 chilometri, per metà strada provinciale e per metà rurale. Proprio la parte più vicina a Mandas è quella che deve essere messa in sicurezza, per renderla più facilmente percorribile. “Il completamento dei lavori è fondamentale non solo per le comunità dei due centri confinanti, ma per l’intero territorio che da anni ha inaugurato una lunga e difficile politica di sviluppo che non può prescindere dalla fine dell’isolamento”, ha spiegato Oppus.

