Traffico completamente bloccato oggi lungo la strada statale 125, all’altezza del chilometro 13, tra Torre delle Stelle e Geremeas. La circolazione è stata interrotta a causa dei lavori in corso all’interno della galleria che attraversa il tratto costiero, uno snodo fondamentale per chi si sposta tra Cagliari e il litorale sud-orientale.

Le auto sono rimaste incolonnate per diversi chilometri, con notevoli disagi per residenti, pendolari e turisti diretti verso le località balneari. Al momento la strada resta bloccata in entrambe le direzioni.

(Unioneonline/Fr.Me.)

