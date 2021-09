Uccisione di animali, uccisione di animali protetti, porto di armi e oggetti atti ad offendere, e detenzione abusiva di munizioni.

Sono le accuse di cui deve rispondere un cacciatore di 77 anni di Selargius, denunciato dai carabinieri a Selargius.

I militari sono intervenuti in località Su Staineddu dopo che alcuni cittadini avevano segnalato rumore di spari. Hanno così scoperto che il 77enne con quattro fucilate aveva appena ucciso un esemplare di cornacchia e di piccione terraiolo.

Il fucile calibro 12 utilizzato era legalmente detenuto, ma l'anziano non aveva aveva la licenza per le armi. È stato quindi sequestrato inseme agli altri quattro fucili che aveva in casa. L'uomo verrà proposto alla Prefettura di Cagliari per la revoca dell'autorizzazione a detenere armi.

Le carcasse degli animali sono state sottoposte a sequestro per essere successivamente affidate in custodia giudiziale al "Centro Allevamento e Recupero Fauna Selvatica" della Regione Autonoma della Sardegna, a Monastir, per il successivo smaltimento.

