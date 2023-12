Un giovane di Muravera è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

Il 20enne è stato sottoposto a un controllo dopo essersi innervosito alla vista dei militari. Fermato per strada, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 22 grammi di marijuana e di un bilancino, tutto contenuto in uno zainetto.

Nella sua abitazione sono stati inoltre sequestrati altri 63 grammi della stessa sostanza, inseriti in un barattolo di vetro nella sua camera, e un ulteriore bilancino.

Per il ragazzo si svolge oggi l’udienza con rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

