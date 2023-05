Trovato in possesso di droga e bilancini di precisione un disoccupato di Monserrato è stato arrestato dai carabinieri della stazione per detenzione di droga a fine di spaccio.

L'uomo è comparso questa mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. I suoi legali hanno chiesto e ottenuto per lui a termini a difesa ed è stato scarcerato in attesa della nuova udienza prevista per il mese di giugno.

Nel frattempo, l'indagato ha l'obbligo di presentarsi tutti i giorni in caserma a Monserrato per la firma di presenza.

Durante l'operazione scattata ieri, i carabinieri hanno perquisito la sua residenza sequestrando complessivamente 67 grammi di cocaina, quattro bilancini e 160 euro in contanti.

