Circa 100 piante di marijuana sono state sequestrate dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari nelle campagne di Selargius. Nel corso dell’intervento è stata arrestata una persona.

I finanzieri hanno individuato un fabbricato rurale dal quale provenivano forti esalazioni riconducibili alla canapa. Era presente inoltre un complesso sistema di aerazione forzato.

Data l’assenza di un’attività agricola autorizzata, il controllo è stato approfondito. Le Fiamme Gialle hanno sorpreso un uomo, risultato poi avere precedenti di polizia in materia di stupefacenti, che coltivava le piante. Queste ultime sono state censite come canapa indica con un valore di THC (principio attivo della marijuana) pari al 4%, ovvero 6 volte superiore al limite che sarebbe consentito dalla normativa per la coltivazione della cosiddetta “canapa light”.

Dal quantitativo sequestrato di sostanza (in parte già essiccata e lavorata) si presume che sarebbe stato possibile ricavare infiorescenze e foglie, pronte per la vendita al dettaglio, corrispondenti a più di 40.000 dosi del valore commerciale di oltre 400.000 euro.

Oltre al sequestro delle infiorescenze è scattato anche l’arresto per l’uomo.

