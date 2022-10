Dopo l’incidente, avvenuto sulla Statale 196 a Villasor, non si è fermato ma si è allontanato tentando di nascondere il furgone a bordo del quale viaggiava. Perso il controllo del mezzo, era finito contro un’Audi A4, al cui volante c’era un 63enne con di fianco un passeggero (entrambi erano stati portati in ospedale con prognosi di 10 giorni), e una Fiat Grande Punto guidata da una 20enne rimasta illesa, così come la passeggera.

Il conducente del Ford Transit, un 44enne originario di Mostar, era fuggito e con la complicità di un 50enne di Serramanna aveva provato a nascondere il furgone che però era stato individuato dai carabinieri. Il 44enne, sottoposto a test alcolemico, è risultato avere un tasso di 1.74 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata, e il mezzo è stato sequestrato amministrativamente. Per l’uomo anche una denuncia per omissione di soccorso, lesioni stradali, guida sotto l'influenza di alcol a seguito di un incidente. Il 50enne invece è finito nei guai per favoreggiamento personale.

L’intervento è stato seguito dai carabinieri di Villasor, di Samatzai, di Serramanna e dal Norm di Sanluri.

