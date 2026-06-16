È stato arrestato pochi istanti dopo aver appiccato un incendio nelle campagne di Villasor. Un allevatore di 78 anni originario di Monastir ma residente a Uta è stato bloccato dagli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

L’operazione è scattata dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato le campagne tra Villasor, Monastri, Decimomannu e San Sperate. L’uomo, con numerosi precedenti penali tra cui reati riguardanti gli incendi, è stato arrestato ieri mattina.

Intorno alle ore 6 e 30, il personale del Nucleo Investigativo lo ha sorpreso mentre percorreva una strada di penetrazione agraria in località Crabai, nel territorio di Villasor. Gli investigatori hanno osservato l'uomo fermare il proprio veicolo, scendere e chinarsi sul bordo della carreggiata dove avrebbe depositato un oggetto all'interno di un campo di grano. Successivamente è risalito in auto, allontanandosi rapidamente.

Pochi istanti dopo, dal punto in cui l’uomo si era fermato, è partito un incendio che è stato spento prima che potesse causare danni peggiori. Il 78enne ora si trova agli arresti domiciliari.

(Unioneonline/A.D)

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