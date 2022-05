Un 41enne, operaio e con precedenti a carico, è stato arrestato nella notte a Uta dai carabinieri, in flagranza di reato, per furto e danneggiamento aggravato.

L’uomo forzando una porta laterale si è introdotto nei locali della piscina comunale dove ha rubato la somma in contanti di 80 euro, un pc portatile e un telefono cellulare di proprietà del gestore della struttura.

Il 41enne è stato quindi portato in tribunale a Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo in programma nella mattinata odierna.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

