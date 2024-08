«Attenzione rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada». È la scritta che compare all’ingresso di Soleminis in un cartello stradale “innovativo”. Un pannello colorato che invita gli automobilisti a moderare la velocità all’interno del centro abitato dove, come accadeva una volta, i bambini si intrattengono spesso a giocare per strada.

«Una segnaletica stradale moderna, espressamente pensata per i bambini – spiegano dal Comune - un segnale di attenzione e premura per i più piccoli, talvolta fragili, oltreché un messaggio esplicito nell’ambito del più ampio progetto di educazione civica stradale, da tempo condiviso e attuato nelle scuole, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale e l’Unione dei Comuni».

Il parco (foto Zizi)

Non solo segnaletica, nel piccolo centro del Parteolla si stanno ultimando in questi giorni i lavori per la riqualificazione del Parco del Donatore dedicato ai più piccoli con la realizzazione di una palestra a cielo aperto dotata di nuovi attrezzi per l’attività fisica, una pavimentazione antitrauma e l’installazione dei tavoli da picnic.

© Riproduzione riservata