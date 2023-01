A Solanas si sollecita ancora la pulizia del canale di scolo per consentire all'acqua piovana di scorrere da un lato all'altro della carreggiata e non sull’asfalto creando disagi e una situazione di pericolo nei giorni di pioggia.

Lazzaro Asuni denuncia questa situazione sostenendo di essersi spesso rivolto agli enti competenti, provincia e Città metropolitana per risolvere il problema.

«La soluzione – ha aggiunto – può arrivare solo liberando il tubo di sgrondo sotterraneo trasformato da tempo in un tappo a causa della terra e gli altri materiali ingombranti accumulati. Vogliamo solo che il sito venga messo in sicurezza. Tra l'altro stiamo parlando della strada panoramica per Villasimius particolarmente trafficata».

