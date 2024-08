Pesanti disagi per tutta la mattinata sulla nuova Orientale sarda all'altezza di Solanas per dei lavori lungo strada.

Lunghe code di auto si sono formate sino a mezzogiorno quando i lavori sono stati conclusi consentendo la ripresa della viabilità senza gli stop a intermittenza che costringevano gli automobilisti a lunghe e snervanti soste, tra l'altro sotto il solleone.

L'incubo come detto è durato sino a mezzogiorno quando la carreggiata è stata liberata dai mezzi e dai semafori "volanti", piazzati nella prima mattinata. In questi giorni ferragostani il traffico sull'Orientale si è fatto particolarmente intenso in concomitanza con le vacanze al mare.

