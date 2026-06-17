Due giornate con Plastic Free a Solanas. E ora si tirano le somme.

Il 6 giugno si è svolta la Giornata nazionale contro i mozziconi, con dieci volontari che hanno setacciato tutti i parcheggi e la spiaggia di Solanas: in un’ora sono stati raccolti circa 350 mozziconi di sigaretta. Un piccolo gesto che salva il mare da sostanze altamente inquinanti. In tutta Italia sono stati organizzati oltre 100 appuntamenti, 17 dei quali in Sardegna, compreso quello di Sinnai.

Il 13 giugno, sempre a Solanas, è scattato il Cleanup a 360° (Terra & Mare). «Questa è stata una giornata speciale. Grazie alla collaborazione di ASD Solanasurf, SubSinnai, VAB e MA.SI.SE, ben 19 volontari si sono uniti per una pulizia più profonda. Il bottino? 250 chili di rifiuti in una sola ora. È stato recuperato di tutto: cellulari rotti, vetro, plastica, rifiuti indifferenziati, una ruota d’auto, pezzi di un natante distrutto, accessori marinari e persino una boa rossa di segnalazione. Gli ultimi quattro recuperi sono stati effettuati nei fondali rocciosi grazie alla squadra dei subacquei».

«Siamo orgogliosi di aver dato questo contributo alla nostra fantastica Solanas», dicono gli organizzatori. «La natura ci regala paradisi, tocca a noi proteggerli. La nostra spiaggia ha bisogno di cura. I cestini sono presenti ogni dieci metri: usiamoli correttamente e facciamo la differenza ogni giorno. La pulizia inizia dalle piccole scelte quotidiane di ognuno di noi. Volete unirvi a noi per i prossimi appuntamenti? Segnate le date: venerdì 24 luglio, ore 18.30; venerdì 28 agosto, ore 18.30. Partecipare è facilissimo: iscrivetevi sul sito ufficiale di Plastic Free, cercate la sezione “Eventi" e selezionate il Comune di Sinnai. Vi aspettiamo».

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