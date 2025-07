L'approvazione del Pai (Piano di assetto idrogeologico) del territorio di Sinnai come atto dovuto necessario per poter approvare poi, forse entro il 2026, il Piano urbanistico comunale.

L’ordine del giorno in Consiglio, è stato illustrato dalla stessa sindaca Pusceddu, ch ricopre anche l’incarico di assessore all’urbanistica e che ha parlato di «un importante passo avanti» er la definizione del nuovo PUC, grazie all’adozione dello studio di assetto idrogeologico in variante al P.A.I.

«L’aggiornamento del quadro geologico - ha specificato la sindaca - costituisce una base tecnico-scientifica indispensabile per una pianificazione territoriale responsabile. Un atto che consentirà di acquisire la consapevolezza dei pericoli riguardanti le alluvioni, le frane e l’erosione costiera, anche in riferimento alla pianificazione e gestione della Protezione Civile, certamente disponendo vincoli sul territorio espressi in relazione alla pericolosità idraulica e da frana più o meno elevata, ma anche - ha concuso Pusceddu - creando opportunità per la messa in sicurezza di quelle situazioni che presentano maggiori criticità».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata