Davanti al pubblico delle grandi occasioni, nella sala conferenze della biblioteca comunale del convento San Francesco di Mandas, si è tenuta la cerimonia conclusiva del Premio Raccis 2025, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con lo Sporting Mandas, la società Airone, Soms Mandas e il Milan Club Renato Raccis.

Il premio dedicato a Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A nato nel 1922 nel paese del Ducato, è stato assegnato a Renato Zaccarelli, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano che nel 1976 ha vinto lo scudetto con il Torino. «Mi ha fatto piacere che a consegnare il premio sia stata il nostro Daniele Deidda che, da oggi, farà ufficialmente parte della squadra dei Giovanissimi del Cagliari», ha detto il sindaco Umberto Oppus. L’ex campione appena ha ricevuto il premio ha voluto dare un consiglio al promettente talento di Mandas: «Gioca a calcio, divertiti, ma non trascurare mai la scuole e lo studio», gli ha sussurrato all’orecchio.

Queste le motivazioni dell'assegnazione del premio: «Renato Zaccarelli oltre ad aver rappresentato una parte importante del calcio italiano rappresenta un esempio di sportivo e calciatore anche per le sue grandi doti di umanità e signorilità che lo hanno portato a conquistare ragguardevoli traguardi sportivi, come il Tricolore con la maglia granata nel 1976 e il quarto posto con la Nazionale al mondiale del 78 in Argentina». Il Premio Raccis nelle scorse edizioni è stato assegnato a Pietro Paolo Virdis e Gigi Piras.

