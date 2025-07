«Solo alcuni giorni fa eravamo a Punta Molentis per girare il video sulla nostra maglia Home. L'incendio che l'ha tristemente devastata oggi è solo l'ennesimo in Sardegna. Il Cagliari si stringe in un abbraccio a tutte le comunità colpite». Questa la nota del Cagliari Calcio, affidata ai social, per esprimere sgomento per il devastante incendio divampato nella giornata di domenica vicino alla spiaggia gioiello del Sarrabus.

E quanto accaduto a Villasimius ha destato anche reazioni dalla politica.

«Quanto accaduto in queste ore a Punta Molentis a Villasimius, così come in ogni altra parte della Sardegna, ha del criminale», commenta in una nota il vicepresidente del consiglio regionale Giuseppe Frau. Aggiungendo: «Sono vicino alle popolazioni colpite, un grazie a tutte le forze impegnate nello spegnimento e nell'evacuazione. I responsabili, criminali senza vergogna, devono essere perseguiti e puniti severamente per il danno e distruzione incalcolabile che stanno provocando alla nostra amata isola».

E poi Salvatore Deidda, parlamentare sardo di Fratelli d’Italia. «I danni provocati da questi roghi, sia che siano di origine dolosa o colposa, sono incalcolabili ma è intollerabile dovere affrontare ancora queste emergenze. Oggi era una giornata particolarmente critica a causa del forte vento, tanto che la tradizionale immersione per la celebrazione della Madonna del Naufrago a Villasimius era stata annullata proprio per le avverse condizioni del mare.

Per questo – conclude Deidda -, il nostro grazie è doppio a tutti coloro che stanno operando in questa giornata con tanta dedizione e sacrificio».

