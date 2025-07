È iniziata a Monte Arrubiu, agro di Soleminis, l'operazione di bonifica dopo il grave incendio scoppiato domenica pomeriggio.

Le fiamme hanno aggredito la macchia mediterranea, piante d'alto fusto e danneggiato il cortile di una abitazione. Nel rogo sarebbero rimasti carbonizzati anche animali domestici.

Sul posto sono intervenuti un Canadair, due elicotteri, i Vigili del fuoco, la Forestale e squadre di volontari.

In serata è iniziata l'opera di bonifica per mettere in sicurezza il sito. Lunedì la verifica sui danni, sicuramente notevoli.

© Riproduzione riservata