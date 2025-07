Una domenica infernale per i bagnanti che avevano deciso di trascorrere la giornata al mare a Punta Molentis, una delle spiagge gioiello del Sarrabus.

Il devastante incendio divampato vicino alla costa di Villasimius ha innescato momenti di paura e un fuggi fuggi generale dal litorale.

E mentre squadre di terra della Forestale e mezzi aerei sono entrati in azione per domare il fuoco, si è mobilitata anche la Guardia Costiera, che ha soccorso via mare 102 bagnanti, portati in salvo con la motovedetta CP320.

Sul posto anche una motovedetta della Guardia di Finanza, che ha recuperato un’altra quarantina di persone. Anche alcuni privati cittadini si sono recati sul posto, mettendo a disposizione le loro barche per il recupero e l’evacuazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata