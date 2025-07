Intervento dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio di sterpaglie che sì è sviluppato in un'area rurale a ridosso della Statale 554, in territorio di Monserrato.

Le fiamme si sono propagate dal bordo della strada e hanno raggiunto raggiungendo una catasta di legnami all'interno in un terreno privato.

Per fronteggiare le fiamme è arrivata una squadra di pronto intervento della centrale operativa del comando di Cagliari, con due automezzi e cinque operatori.

I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l'incendio che, alimentato dal vento, poteva raggiungere grandi proporzioni, rischiando di lambire alcune case sparse della zona e un distributore di carburante.

