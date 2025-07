È morto questa mattina all’alba al centro grandi ustionati dell’ospedale di Sassari l’imprenditore di Settimo San Pietro Sandro Cocco, 65 anni, rimasto ustionato ieri mattina mentre eseguiva dei lavori sul balcone di un’abitazione in costruzione a Villasimius.

Probabilmente colto da malore, l’uomo è stato raggiunto dalla fiamma ossidrica che gli ha procurato ustioni gravissime al volto e ad altre parti del corpo.

All’alba di oggi il decesso in ospedale.

Profondo cordoglio a Settimo: «A nome dell’Amministrazione comunale – le parole del sindaco su Facebook, che ricorda come Cocco fosse conosciuto in tutta la Sardegna per la sua attività nel settore delle coibentazioni – desidero esprimere le più sentite condoglianze a tutti i familiari».

