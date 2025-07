Il Comune di Senorbì sta investendo negli impianti sportivi per promuovere l'aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. Proseguono gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e ampliamento dell’area sportiva comunale “Renato Sirigu” con il completamento della recinzione degli impianti esistenti e l’avvio dei lavori per la realizzazione dei due campi da padel, uno dei quali al coperto. «Stiamo portando avanti da tempo un ambizioso progetto che, attraverso la valorizzazione delle strutture e delle aree sportive, punta a favorire la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi», spiega il sindaco Alessandro Pireddu.

Sarà un’area sportiva eco-sostenibile grazie anche all’eliminazione del vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria che verrà sostituito con una tecnologia più moderna e l’utilizzo del fotovoltaico. Oltre ai campi da padel, verranno realizzati campi di beach tennis e beach volley. In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto esistenti, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva di via Brodolini.

In attesa dell'avvio della nuova stagione sportiva che vedrà impegnate le associazioni dielettantistiche locali nei rispettivi campionati, gli impianti comunali per tutta l'estate ospitano tornei e altri momenti di aggregazione. Martedì 29 luglio, a partire dalle 17.30, si terrà l’Open Day della Polisportiva Senorbì per la categoria Giovanissimi (annate 2011/2012) in vista della nuova stagione. L’allenatore responsabile è Alessandro Angioni.

