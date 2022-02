Si è tenuto nella sala consiliare del comune di Sinnai un incontro tra i sindaci e gli amministratori comunali dei territori interessati al Cammino Minerario di Santa Barbara del Sud Est Sardegna: 14 i Comuni che aderiscono al progetto mirato a valorizzare anche sotto il profilo turistico una delle zone interne fra le più belle della Sardegna, compreso il Sarrabus Gerrei. Vi aderiscono i Comuni di Sinnai, Barrali, Senorbì, San Basilio, Donori, Goni, Silius, Armungia, Villasalto, Ballao, San Vito, Muravera, Burcei, oltre alla "Fondazione Cammino minerario" e alla Regione Sardegna che ha già stanziato i primi fondi per far crescere il progetto attraverso gli antichi sentieri in una natura per fortuna ancora selvaggia e incontaminata.

Nell'incontro di Sinnai si è parlato anche del possibile tracciato di questo Cammino destinato come detto a dare ampia visibilità turistica al nostro territorio. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Tarcisio Anedda, l'assessore Franco Orrù e il vice presidente del Consiglio comunale Walter Zucca. Tutti credono nell'iniziativa anche in chiave ambientale e turistica attraverso le visite alle vecchie miniere, ai siti archeologici, alle foreste, agli altri sentieri che si intrecciano sul territorio. “Questa – dice il sindaco di Sinnai Anedda - è un territorio di straordinario interesse. Questa è una occasione per farlo conoscere e valorizzarlo”.

“L’amministrazione comunale - ha detto Simone Monni, sindaco di Burcei - continua a credere ed investire sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico per spalancare totalmente le porte al turismo lento e sostenibile, attraverso un importante lavoro in rete con gli altri Comuni”.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata