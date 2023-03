Nuovi finanziamenti Pnrr al Comune di Sinnai. Sono arrivati pochi giorni dopo l'approvazione del bilancio. Il Consiglio comunale ha approvato ora le varianti allo stesso bilancio per poter inserire e utilizzare questi nuovi fondi da utilizzare per potenziare il sistema informatico del Comune e per la sua sicurezza.

La somma ora disponibile è di 121mila euro. Altri 155mila euro potranno essere spesi per adeguare i servizi offerti dal sito istituzionale del Comune, 32mila euro per l’acquisto della piattaforma da utilizzare per la notifica digitale degli atti.

Disponibili anche fondi per il supporto contro il caro energia, per la progettazione dei lavori si adeguamento sismico del caseggiato scolastico del rione di Sant’Isidoro, per la sistemazione della sede dell'ex pretura e per la sistemazione del Rio Giudeu a Solanas. Le varianti al bilancio, presentate dall'assessora Giuseppina Cariello, sono state approvate alla unanimità.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata