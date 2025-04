Tutto è pronto per la 39esima edizione del pellegrinaggio a piedi da Sinnai a Bonaria in programma stanotte. Un rito di straordinaria intensità, di fede e di preghiera anche in ricordo di Papa Francesco. Un pellegrinaggio che quest'anno partirà dalla chiesa parrocchiale di Santa Barbara: nella piazza sono state già sistemate settecento sedie e uno schermo gigante per dare a chi non troverà posto in chiesa la possibilità di seguire la messa dall'esterno.

A concelebrare la messa (15 minuti dopo la mezzanotte), sarà l'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, col parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai, di Sant'Isidoro, don Sandro Piludu e altri sacerdoti della Curia.

Il pellegrinaggio di quest'anno si arricchisce anche della presenza della croce in legno realizzata dai carcerati di Uta in occasione dell'anno giubilare. Prevista la partecipazione di migliaia di viandanti della preghiera. Si partirà da Sinnai verso le 2 di questa notte, con una breve tappa all'ingresso del paese dove si ripeterà il rito del ritorno nella sua nicchia di una statuina della Madonna di Bonaria. Un appuntamento suggestivo, accompagnato dalla preghiera e dalle voci del coro S'arrodia di Sinnai, diretto da Maurizio Boassa.

Un rito religioso che si rinnova nel tempo che non si è fermato neppure durante gli anni del Covid: in quel tempo, tra il 2020 e il 2022, il pellegrinaggio era stato sostituito da messe in parrocchia a Santa Barbara e a Sant’Isidoro con i mercedari che avevano portato a Sinnai la statua della madonna di Bonaria in un clima di fortissima, intensa commozione alla presenza anche dell’arcivescovo di Cagliari monsignor Baturi.

Saranno momenti di straordinaria intensità: poi il pellegrinaggio si avvierà (con giovani, anziani, gente in carrozzina) verso Settimo San Pietro e Selargius dove alle 4 è prevista una sosta ristoratrice dai salesiani. Quindi, verso le 5, il cammino di fede e di speranza si dirigerà verso Monserrato e Pirri. Al sorgere del sole, i viandanti della preghiera, scortati dalle associazioni di volontariato, raggiungeranno Cagliari. Verso le 8 l'arrivo alla Basilica di Bonaria.

Come sempre, il pellegrinaggio è organizzato dall’associazione “Il Segno” con la collaborazione della parrocchia. «Tutto è pronto – dice Pierangelo Soi, presidente della stessa associazione. Un grande impegno con pellegrini annunciati da diverse parti della Sardegna».

© Riproduzione riservata