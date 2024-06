Una sola coltellata, alla schiena: per Maria Dolores Cannas, 57 anni, non c'è stato scampo. A colpirla con un coltello da cucina suo figlio: Andrea Tidu, 27 anni. I carabinieri, in una nota, parlano di "lite per futili motivi". I due erano soli in cucina. In casa con loro, ma in quel momento in un'altra stanza, c'era Raffaele Tidu, per tutti a Sinnai Lello, marito e padre a cui in un momento, ieri pomeriggio, è crollato il mondo addosso. È stato lui, dopo avere cercato di soccorrere la moglie, a chiamare il 118, intorno alle 16. Ma per la donna non c'era più niente da fare.

Poco più tardi suo figlio Andrea è stato bloccato da un carabiniere: vagava nei dintorni di casa, a pochi isolati. Ha trascorso la serata nella caserma dei carabinieri di Quartu Sant'Elena, dove è stato interrogato a lungo.

A Sinnai parlano di lui come di un ragazzo tranquillo. Le vicine: «Timido, molto gentile, salutava sempre». Litigi in famiglia? «Mai una voce». Nemmeno ieri pomeriggio: calma piatta, da fuori. Il confinante: «Il ragazzo? Gran lavoratore. Sì, insieme al padre, giardinieri. Uscivano ogni mattina presto, verso le 7, salivano sul furgoncino e rientravano a casa col buio».

Perché ieri pomeriggio ha accoltellato sua madre? A proposito, di lei cosa racconta il vicinato? «Una donna riservata», «Persona molto semplice, una donna buonissima». Oggi pomeriggio, al Brotzu, sarà eseguita l'autopsia.

