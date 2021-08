Il cadavere di un giovane è stato trovato in un appartamento della via Limbara a Sinnai. Sul posto i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Sul corpo non sarebbero state rilevate tracce di violenza. La vittima è un giovane greco, giunto a Sinnai in vacanza.

In merito non si hanno ancora altri particolari. Il magistrato ha disposto la rimozione della salma trasferita poi all'Istituto di medicina legale dell'Università di Cagliari dove domani sarà effettuata la perizia necroscopica per chiarire le cause della morte del giovane.

© Riproduzione riservata