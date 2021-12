Nelle operazioni di ricerca della famiglia in difficoltà sui Sette Fratelli a causa del buio è stato decisivo il contatto telefonico stabilito dall’operatore della Centrale Georesq con il gruppo, poco prima che si scaricasse la batteria del loro cellulare. Ciò ha permesso di individuare il sentiero e l’esatta posizione.

E’ stato così possibile tranquillizzare padre, madre e i due figli, e raccomandare loro di non spostarsi poiché le squadre li stavano raggiungendo. Protagonisti delle ricerche sono stati gli operatori del Club alpino italiano, il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli uomini dell’Agenzia Regionale Forestas .

Il gruppo, in compagnia del loro cane, è stato trovato intorno alle 20 e, dopo averne verificato le condizioni di salute, è stato riaccompagnato in prossimità dell’auto, dove è stato preso in carico dal personale del 118 dell’ambulanza dell’Associazione Sardegna Sociale per i dovuti accertamenti sanitari.

© Riproduzione riservata