Nel cuore della Trexenta è interrotta la strada che dal centro abitato di Selegas conduce alla piccola frazione Seuni.

È stato il sindaco di Selegas Alessio Piras ad avvisare i suoi cittadini e gli automobilisti del territorio attraverso i suoi canali social e Whattsapp: «Si avvisano gli automobilisti - fa sapere Piras - che il tratto stradale tra Selegas e Seuni è attualmente interrotto a causa della caduta di un palo della Telecom. Siamo in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza».

«Si consiglia vivamente di utilizzare le strade alternative per raggiungere la frazione – conclude il sindaco – e di prestare la massima prudenza».

