Ancora un incidente stradale sulla statale 387 all'altezza del bivio di Soleminis. Coinvolte due auto che per cause imprecisate si sono scontrate: due i feriti.

Immediato l'allarme con l'arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Dolianova e di due ambulanze. Due persone sono state accompagnate in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi. In corso i rilievi di legge col traffico a rilento.

