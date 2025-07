Con il volto travisato e armato di pistola scacciacani, ha fatto irruzione in una farmacia a Monserrato e si è fatto consegnare tutto l’incasso per poi fuggire in scooter.

Ma la gioia per il colpo riuscito è durata meno di due ore, il tempo necessario ai carabinieri delle stazioni di Sestu e Monserrato per individuarlo, rintracciarlo e arrestarlo.

La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio nella farmacia di via San Lorenzo. I militari, sentendo i testimoni e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno immediatamente individuato il responsabile, un 45enne del posto già sottoposto ai domiciliari.

A casa dell’uomo i carabinieri hanno trovato sia la scacciacani che lo scooter usato per la fuga. Ed è scattato l’arresto, il 45enne è stato portato nel carcere di Uta, con le accuse di rapina aggravata e evasione.

(Unioneonline/L)

