Domenica di paura per una famiglia – marito, moglie, due bambini e con loro anche un cane –che si è persa per ore nelle campagne di Maidopis, non lontano da Campuomu, in territorio di Sinnai.

Dopo l’allarme, attorno alle 18, è scattato un grande dispiegamento di forze per le ricerche.

Sono stati i Vigili del fuoco, i forestali e il Club alpino a ritrovarli poco dopo le 20, riportandoli alla loro auto. Erano tutti in buone condizioni di salute.

Sembra che i quattro non si siano spostati dal sentiero percorso e indicato, portando quindi i soccorritori nel punto giusto seguendo anche grazie alle coordinate di uno dei loro telefonini.

La famigliola si era recata in montagna per un’escursione. Al calare del buio, però, i quattro non hanno più trovato la strada per tornare dove avevano posteggiato la macchina.

Poi la chiamata d’emergenza, l’intervento dei soccorsi e il lieto fine.

