Il Consiglio comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria per lunedì 24 marzo alle 18. All'ordine del giorno la discussione di interrogazioni e delle interpellanze, l'esame di variazioni al bilancio di previsione, l'approvazione del regolamento della consulta per le pari opportunità.

Si parlerà anche degli indirizzi per la concessione in uso a favore degli Enti del terzo settore dei locali facenti parte del polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione civile e dell'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Sinnai.

