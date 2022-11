Scontro fra auto all'incrocio fra la bretella per Sinnai e la circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis. L'incidente è avvenuto fra diverse auto senza per fortuna danni per gli automobilisti.

È successo nel pomeriggio di ieri, prima che il Consiglio comunale di Sinnai si occupasse della pericolosità dell'incrocio dove la Città metropolitana ha previsto la realizzazione di una rotatoria. Il progetto è pronto, c'è ora da espropriare una piccola area per consentire la realizzazione della rotonda. L'ordine del giorno è stato illustrato dall'assessore all'Urbanistica Franco Orrù. Per la minoranza sono intervenuti i consiglieri Aldo Lobina e Chiara Cabras di "Sinnai libera" e del Movimento 5 stelle che hanno parlato della necessità di mettere in sicurezza la strada, annunciando il voto favorevole.

In sostanza, la Città metropolitana ha deciso di realizzare una rotonda che prenderà il posto dello svincolo a raso che fa paura agli automobilisti. Previsti lungo la circonvallazione altri lavori a vari incroci necessari appunto per migliorare la sicurezza della strada che ha necessità anche di essere illuminata.

