Sinnai ricorda Simeone Camalich: il pilota morì sulle colline del paese mentre spegneva un incendioIl suo elicottero precipitò 34 anni fa durante un intervento sulle colline di S'Arcedda. La sindaca Pusceddu: «Non ti dimentichiamo»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il 1 settembre di 34 anni fa morì a Sinnai il pilota dell'antincendio Simeone Camalich. Il suo elicottero finì contro una roccia sulle colline di S'Arcedda, a nord di Tasonis, in territorio di Sinnai, dove subito dopo la tragedia è stato eretto un cippo: qui sono state celebrate diverse cerimonie di commemorazione alla presenza diverse volte anche della mamma Marianna Calalich, morta in Toscana nel 2018. La donna venne insignita anche dalla cittadinanza onoraria nel 2010 dall'allora sindaco Sandro Serreli a nome dell'amministrazione di allora.
Oggi la sindaca Barbara Pusceddu ha ricordato il pilota eroe nel sito ufficiale del Comune: «Grazie Simeone, Sinnai non ti dimentica. Oggi vogliamo rinnovare questo ricordo, non solo per onorare un uomo, ma per trasmettere alle nuove generazioni il valore del coraggio, dell’altruismo e dell’impegno civico. Che il nome di Simeone Camalich risuoni sempre come esempio luminoso di amore per la nostra terra».
Raffaele Serreli